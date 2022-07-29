Гилберт Аренас: «Хардену не следовало идти на уступки по зарплате ради побед»

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас не одобрил действия звездного защитника «Сиксерс» , который недавно отказался от опции на 47 миллионов долларов.

Харден подписал 2-летнее продление контракта с «76-ми» с зарплатой в 34 миллиона за сезон.

«Хардену не следовало идти на уступки по зарплате ради побед. Это не его забота. Ты не должен отказываться от положенных денег ради достижения успеха.

Важно помнить, что ты миллионер, который идет на уступки миллиардеру, а это не очень логично и правильно. Ты миллионер и ты идешь на понижение зарплаты, чтобы помочь миллиардеру, так? То есть сам ты не хочешь стать миллиардером?» – заявил Аренас.

Стоит отметить, что именно благодаря решению Хардена «Филадельфия» подписала Пи Джей Такера, который был главной целью команды в межсезонье.

В связи с уступкой Хардена клуб получил техническую возможность дать Такеру полное исключение среднего уровня, а также «би-аннуал» Дэньюэлу Хаузу, и уместиться под жестким потолком. Аренас же считает, что лояльность защитника позволила владельцам избежать выплат налога на роскошь.

Джеймс Харден – все еще свободный агент. Разве он уходит из «Филадельфии»? И при чем тут бывший совладелец клуба?