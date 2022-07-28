Дэрил Мори: «Продолжим исследовать возможности дуэта Харден-Эмбиид»

Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии» высоко оценил значимость нового контракта клуба с атакующим защитником Джеймсом Харденом.

«Джеймс Харден — один из величайших игроков в истории и будущий член Зала славы. Его цель – выиграть титул НБА, и мы очень рады, что он продолжит идти к ней в «Филадельфии». Он один из лучших бомбардиров и ассистентов за все время. Игровой интеллект позволяет ему анализировать защиту и делать всех вокруг лучше.

Стремление Джеймса к победе продолжает находить отклик во всей нашей организации. Я считаю, что мы только начали исследовать возможности его партнерства с и другими талантливыми игроками. Это особенное время для нашего клуба», – сказал Мори.

Харден перешел в «Филадельфию» в результате обмена перед дедлайном-2022 и набирал за эту команду в среднем 21 очко, 10,5 передачи и 7,1 подбора.

Этим летом звездный игрок отказался от опции продления контракта на сезон-2022/23 стоимостью 47,3 миллиона долларов и подписал новое двухлетнее соглашение на 68,6 миллиона долларов.

Почему Джеймс Харден так долго не подписывал контракт, а когда подписал – сделал скидку в $14 млн? Это оказалось выгодно и клубу, и игроку