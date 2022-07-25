Новый контракт Хардена с «Сиксерс» вызвал подозрения у клубов НБА

Некоторые команды НБА подозревают «Филадельфию» в мошенничестве при заключении нового контракта с атакующим защитником Джеймсом Харденом.

Звездный баскетболист отказался от 47,3 миллиона долларов сезон-2022/23 и подписал новое двухлетнее соглашение на 68,6 миллиона долларов с опцией игрока.

Это решение позволило «Филадельфии» договориться о подписании , и Тревелина Куина.

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, в лиге существует мнение, что президент по баскетбольным операциям «Сиксерс» договорился с Харденом о компенсации в будущем.

Данный сценарий предполагает, что следующим летом игрок откажется от опции на сезон-2023/24 и подпишет огромный пятилетний контракт.

Отмечается, что подобные договоренности противоречат правилам .

Почему Джеймс Харден так долго не подписывал контракт, а когда подписал – сделал скидку в $14 млн? Это оказалось выгодно и клубу, и игроку