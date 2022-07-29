Женская НБА. «Индиана» примет «Лас-Вегас», «Чикаго» – «Нью-Йорк»

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА состоятся два матча.

«Индиана» примет «Лас-Вегас», «Чикаго» – «Нью-Йорк».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Индиана – Лас-Вегас

30 июля. 2.00

Чикаго – Нью-Йорк

30 июля. 3.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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