Женская НБА. «Индиана» примет «Лас-Вегас», «Чикаго» – «Нью-Йорк»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА состоятся два матча.
«Индиана» примет «Лас-Вегас», «Чикаго» – «Нью-Йорк».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Индиана – Лас-Вегас
30 июля. 2.00
Чикаго – Нью-Йорк
30 июля. 3.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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