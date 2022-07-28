Женская НБА. «Коннектикут» примет «Сиэтл», «Даллас» – «Вашингтон» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут четыре матча.

«Коннектикут» примет «Сиэтл», «Даллас» сыграет с .

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Коннектикут –

29 июля. 2.00

Атланта –

29 июля. 2.00

Даллас – Вашингтон

29 июля. 3.00

–

29 июля. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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