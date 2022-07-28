Женская НБА. «Коннектикут» примет «Сиэтл», «Даллас» – «Вашингтон» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут четыре матча.
«Коннектикут» примет «Сиэтл», «Даллас» сыграет с «Вашингтоном».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Коннектикут – Сиэтл
29 июля. 2.00
Атланта – Миннесота
29 июля. 2.00
Даллас – Вашингтон
29 июля. 3.00
Финикс – Лос-Анджелес
29 июля. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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