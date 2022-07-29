Эксперт Ник Райт: «Карьера Карима Абдул-Джаббара была лучше, чем у Майкла Джордана»

Известный эксперт Ник Райт считает, что легендарный центровой провел лучшую карьеру, чем Майкл Джордан.

«Никто из кандидатов на звание величайшего игрока в истории не выиграл больше титулов, чем Карим. Из всех кандидатов он набрал больше всех очков. Ни у кого в истории нет столько наград MVP, как у него. Очевидно, что он должен претендовать на звание величайшего.

Можно утверждать, что пик Джордана был выше, чем у кого-либо еще. Однако вторым в этом списке может быть ’Нил, так почему же Шакил О’Нил не входит в первую пятерку, шестерку или семерку? Он не находился на пике достаточно долго. У Карима больше сезонов, когда он входил в пятерку лучших по количеству голосов за MVP, чем у Майкла Джордана.

Майкл Джордан был очень хорошим игроком в университете, настолько хорошим, чтобы люди предпочли ему Сэма Боуи. В школе Карим Абдул-Джаббар добился результата 79-2, но я слышал, что Майкла Джордана исключили из команды. Я уверен, что это была очень хорошая команда, из которой его отчислили, но Карима не отчисляли. Я думаю, что у Карима была лучшая баскетбольная жизнь, чем у , – сказал Райт.

«Живу здесь, но это не моя страна» – «Может, вам свалить отсюда?» Абдул-Джаббар боролся за справедливость, а стал врагом государства