Таунс отреагировал на пост о том, сколько очков надо набирать Леброну, чтобы обойти Абдул-Джаббара

В сети появился пост о том, что форварду в новом сезоне достаточно набирать 16,2 очка в среднем за игру, чтобы обогнать самого результативного баскетболиста в истории НБА Карима Абдул-Джаббара.

Центровой «Миннесоты» отдал должное Джеймсу.

«Советую всем ценить величие», – написал Таунс.

На счету Карима 38 387 очков за карьеру. 37-летний Джеймс занимает второе место – 37 062 очка. Средняя результативность в 16,2 очка позволит Леброну подняться на первую строчку, если он примет участие во всех 82 матчах предстоящей регулярки.

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?