Карим Абдул-Джаббар: «Арест Грайнер политически мотивирован»

Легендарный игрок НБА Карим Абдул-Джаббар высказался на тему того, стоит ли знаменитостям публично требовать у американского правительства освободить задержанную в России с наркотиками в багаже центровую Бриттни Грайнер.

«Я согласен с тем, что арест Грайнер был политически мотивирован. Ее арестовали 17 февраля 2022 года, за неделю до начала событий на Украине. России нужен был козырь, ведь они знали, чью сторону мы займем и какое давление окажут США. Теперь в их руках знаменитость. Вопрос в том, правильно ли поступают другие знаменитости, громко требуя от нашего правительства действий по освобождению Грайнер?

Если активиста за социальные права сажают в тюрьму в Сельме за акцию протеста или в Нью-Йорке, а полиция стреляет в безоружного чернокожего, то в таких случаях призывы знаменитостей к действию могут быть эффективными. Все потому, что мы живем в стране, где находящимся у власти нужны голоса, так что иногда привлечение внимания к ним может оказать необходимое давление. Но когда мы требуем от нашей страны освободить Грайнер прямо сейчас, чего бы это ни стоило, это только укрепляет позиции России в переговорах. Представьте, что вы находитесь в комнате и ведете с кем-то переговоры, а снаружи люди, которых вы представляете, кричат: «Дайте им все, что они хотят!» США вели переговоры об освобождении заключенных из России в течение многих лет и недавно добились освобождения гражданина нашей страны Тревора Рида в результате обмена пленными после трех лет в российской тюрьме. Он утверждает, что его схватили, ложно обвинив в создании угрозы жизни и здоровью российских полицейских во время конфликтной ситуации. Его осудили на девять лет тюрьмы. Лишь в том случае, если я не увижу доказательств того, что переговорщики от правительства не выполняют свою работу, я стал бы говорить им, как сделать это лучше или ставить временные рамки.

Все сторонники Грайнер, включая меня, должны работать сообща, оказывая давление на Россию, а не на США, потому что, пытаясь оказать давление на свою страну, по факту мы можем только отсрочить освобождение Бриттни, в то время как наши люди выслушивают возмутительные требования со стороны России.

В данном случае Леброн Джеймс прав (форвард «Лейкерс» сказал: «На месте Бриттни Грайнер задумался бы: «Хочу ли я возвращаться в такую Америку?» – Sports.ru). После пяти месяцев в российской тюрьме Грайнер вполне может почувствовать себя брошенной. Большинство людей почувствовали бы это на ее месте. Где-то в голове вы можете понимать, что США занимаются вашим вопросом за кулисами, но чувствовать себя при этом иначе. Добавим к этому, что речь идет о чернокожей, женщине и представительнице нетрадиционной сексуальной ориентации – все эти группы подвергаются нападкам со стороны Верховного суда США и десятков штатов, возглавляемых республиканцами – и вы будете сидеть в своей камере, переживая о том, что у себя дома вы далеко не в приоритете.

Джеймс достаточно демонстрировал свою непоколебимую приверженность обществу и стране, чтобы она не подвергалась сомнению. Он сделал столько же, если не больше, чем многие другие, чтобы привлечь внимание к ситуации Грайнер. За это его следует похвалить. У всех, кто поддерживает Бриттни Грайнер, полный порядок с человеческими качествами. Хорошие люди, все, как один. Но одними только человеческими качествами не добиться ее освобождения. А оказывая публичное давление на правительство США, мы можем лишь непреднамеренно отсрочить ее освобождение.

Вместо этого давайте объединим знаменитостей, политиков и людей со всего мира. Давайте сделаем так, чтобы обращение по вопросу Грайнер касалось и других американцев, которые находятся в заключении в качестве политических пешек. Призывая к их освобождению, мы докажем, что ценим не только знаменитостей», – написал 75-летний Абдул-Джаббар.

Баскетболистка УГМК и сборной США была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. При прохождении таможни прилетевшая из Нью-Йорка спортсменка привлекла внимание служебной собаки. При досмотре багажа у нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло.

На недавнем судебном заседании Грайнер полностью признала свою вину, но заявила, что у нее не было умысла совершить преступление, так как «она собиралась впопыхах».

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