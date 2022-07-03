Байрон Скотт: «На мой взгляд, Карим был величайшим»

Бывший игрок и главный тренер «Лейкерс» считает бывшего партнера по команде величайшим игроком в истории баскетбола.

«Все уже назвали Джордана величайшим игроком в истории, но при всей моей любви к Джордану мне сложно сказать, кто величайший, потому что все играли в разные эпохи.

На мой взгляд, Карим был величайшим. Если вы посмотрите, чего он добился в школе, в университете, как профессионал, вы не найдете игрока, который мог бы с ним сравниться. Если говорить об объеме работы, он величайший в истории», – сказал Скотт.

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