Ник Райт поставил Джордана на 3-е место в списке лучших игроков НБА последних 50 лет

Теги рейтинги Майкл Джордан Леброн Джеймс Лейкерс НБА Карим Абдул-Джаббар Ник Райт Баскетбол

Эксперт FOX Sports Ник Райт составляет список лучших игроков НБА последних 50 лет.

Райт поставил легендарного Майкла Джордана на 3-е место. Это означает, что первенство оспорят Карим Абдул-Джаббар и Леброн Джеймс.

Временное ограничение не позволило включить в список Билла Расселла, Уилта Чемберлена, Джерри Уэста и Оскара Робертсона. По словам Райта, его Топ-4 остался бы неизменным, даже если бы не было установлено рамок. 

Йокич и Сильвер на пути в «Зал Славы НБА» и другие обновления проекта «Зал Славы НБА» в блоге «Зал Славы НБА» (он про «Зал Славы НБА»)

Твиттер Ника Райта

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