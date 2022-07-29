Брайан Уиндхорст: «У «Кэвз» следующим летом должна быть пустая платежка. Леброн может стать свободным агентом»

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст выразил мнение, что в межсезонье-2023 может состояться второе возвращение звездного в «Кавальерс».

«У меня нет ощущения, что Леброн хочет покинуть . И все же я бы не упускал из виду, что у «Кавальерс» следующим летом может быть пустая платежка. Леброн же может стать свободным агентом.

Команда, которая собрана в «Кливленде» сейчас, более сильна по сравнению с той, что у них была во время его первого камбека в 2014 году», – заявил Уиндхорст.

Сезон-22/23 станет последним в действующем контракте 37-летнего Джеймса.

«Из-за моей незрелости «Кливленд» недополучил несколько титулов». Леброн и Кайри много лет терзали друг друга, но снова хотят быть вместе