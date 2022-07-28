Джеймс Харден: «У «Сиксерс» есть все для победы в чемпионате»

Атакующий защитник «Филадельфии» прокомментировал подписание нового контракта с клубом.

«Хотел остаться здесь. Мы собираемся добиться победы, и я думаю, что у нас есть все необходимое для достижения этой цели. С первого дня в «Сиксерс» я чувствовал себя в Филадельфии как дома. Рад, что смогу продолжить выступление, которое начал в прошлом сезоне. Мне не терпится выйти на площадку с командой и начать наш путь», – заявил Харден.

Звездный игрок перешел в «Сиксерс» в результате обмена перед дедлайном-2022 и набирал за эту команду в среднем 21 очко, 10,5 передачи и 7,1 подбора.

Этим летом Харден отказался от опции продления контракта на сезон-2022/23 стоимостью 47,3 миллиона долларов и подписал новое двухлетнее соглашение на 68,6 миллиона долларов.

Почему Джеймс Харден так долго не подписывал контракт, а когда подписал – сделал скидку в $14 млн? Это оказалось выгодно и клубу, и игроку