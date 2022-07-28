Док Риверс: «В «Сиксерс» у Хардена лучшие шансы на титул»

Главный тренер «Филадельфии» прокомментировал подписание клубом нового контракта с атакующим защитником Джеймсом Харденом.

«Я очень доволен решением Джеймса остаться в команде. За последние два года мы предприняли важные шаги на пути к нашей конечной цели – стать чемпионами. Джеймс разделяет наше стремление завоевать титул и считает, что в «Сиксерс» он получит наилучшие возможности для этого. Вместе мы будем неустанно работать для достижения нашей цели», – сказал Риверс.

Харден перешел в «Филадельфию» в результате обмена перед дедлайном-2022 и набирал за эту команду в среднем 21 очко, 10,5 передачи и 7,1 подбора.

Этим летом звездный игрок отказался от опции продления контракта на сезон-2022/23 стоимостью 47,3 миллиона долларов и подписал новое двухлетнее соглашение на 68,6 миллиона долларов.

Почему Джеймс Харден так долго не подписывал контракт, а когда подписал – сделал скидку в $14 млн? Это оказалось выгодно и клубу, и игроку