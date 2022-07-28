«Сиксерс» объявили о новом контракте с Харденом

объявила о подписании нового контракта с атакующим защитником Джеймсом Харденом.

Ранее сообщалось, что Харден получит 68,6 млн долларов за два года (33 млн в следующем сезоне и 35,6 в сезоне-23/34). В контракте предусмотрена опция игрока.

Харден перешел в «Филадельфию» в результате обмена перед дедлайном-2022. В составе «76-х» он набирал в среднем 21 очко, 10,5 передачи и 7,1 подбора.

Этим летом звездный баскетболист отказался от опции продления контракта на сезон-2022/23 стоимостью 47,3 миллиона долларов, чтобы помочь клубу подписать дополнительных игроков.

Почему Джеймс Харден так долго не подписывал контракт, а когда подписал – сделал скидку в $14 млн? Это оказалось выгодно и клубу, и игроку

Фото – Твиттер «Филадельфии»