Эдди Джонсон: «Таунс правильно делает, когда говорит о чемпионских амбициях «Миннесоты»

Экс-игрок НБА, участник Матча звезд Эдди Джонсон похвалил центрового «Миннесоты» Карла-Энтони Таунса, который заявил, что команда должна бороться за чемпионский титул.

«Все начинают чемпионат в равных условиях, у всех в таблице 0-0. Если хотите дойти до второго раунда, то надо говорить: «Эй, парни, мы должны быть в финале конференции». Такие вещи должны проговариваться.

прекрасно знает, насколько силен Запад, но он все правильно делает, когда говорит о чемпионских амбициях «Миннесоты». Тем самым он как бы обязывает товарищей по команде собраться, приехать в лагерь в хорошей форме, верить. Они могут вылететь во втором раунде, но если не озвучивать такие цели, то вас не будет даже в этом самом втором раунде.

Таунс подставился, когда произнес все это, но, насколько я понимаю, он готов принять на себя критику», – заявил Джонсон.

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