Карл-Энтони Таунс опубликовал в газете письмо болельщикам «Миннесоты»

выкупил разворот самой тиражной газеты в Миннесоте Star Tribune, чтобы поблагодарить болельщиков «Тимбервулвз» в открытом письме.

«Лучшим болельщикам ,

Когда я прибыл в Миннесоту в 2015 году, на моих плечах был большой груз. Я был молодым парнем из Нью-Джерси, который надеялся, что новый дом будет гордиться мной. Я прибыл в то время, когда клуб надеялся на успех. Лучшая сторона моего пребывания здесь заключается в том, что нас ждет светлое будущее... благодаря всем вам, болельщикам. Вы оставались со мной и этой командой на протяжении всех взлетов и падений, которые мы пережили... вместе.

Я всегда буду благодарен Флипу Сондерсу за то, что он дал мне шанс. Обещаю чтить его на протяжении всей жизни, соответствуя его видению и преследуя те же мечты, о которых мы говорили, когда я впервые присоединился к «Тимбервулвз». Миннесота стала для меня домом благодаря ему и каждому из вас. Вы все приняли меня за человека и игрока, которым я являюсь, и стали частью моей семьи. Вы приветствуете мою семью как «одного из нас» с того момента, как мы сделали первые шаги в Миннесоте. Я не могу быть настолько благодарным, насколько вы этого заслуживаете.

Я могу выразить свою благодарность выполнением обязательств перед вами и этой организацией.

Без вас я бы не стал тем, кем являюсь сегодня.

Спасибо за то, что бросали мне вызов, возлагали на меня ответственность, поддерживали меня, давали возможность расти и узнавать, что значит представлять этот штат.

Я отношусь к вам уже не так, как 19-летний юноша, которого выбрали на драфте, но как ветеран, который повидал в НБА все. Спасибо, что поддерживали меня, пока я становился мужчиной, которого вы видите сегодня.

Обещаю вести нашу команду к новым высотам долгие годы.

Я с вами», – написал Таунс.

Этим летом центровой договорился с «Миннесотой» о супермаксимальном продлении контракта – 224 миллиона долларов за четыре года.

Миннесота – Франкенштейн или всё-таки Единорог?