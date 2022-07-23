Карл-Энтони Таунс – о трейде Руди Гобера: «Сперва подумал, что мы подписали Руди Гэя»

Центровой «Миннесоты» рассказал о том, как узнал об обмене в команду трижды лучшего по игре в защите .

«Я был в Лондоне, тренировался. Телефон тогда начал разрываться. Когда вернулся в номер отеля, моя девушка спросила: «Слышал новости?» Я такой: «Какие новости? Ничего не знаю, о чем ты?» А она: «Руди, Руди, у вас в команде теперь Руди». Я ничего не понял. Потом произнес: «А, мы подписали !» Она говорит: «Нет, Руди Гобер!» Я был в восторге. Начал думать о том, что мы составим дуэт двух башен, на что мы способны в защите, в атаке.

В еще не было ничего подобного, уникальная история. И это будет страшно», – сказал Таунс.

Миннесота – Франкенштейн или всё-таки Единорог?