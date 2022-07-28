Скаут НБА – о готовности «Бостона» обменять Брауна: «Джейлен не забудет этого»

Скаут клуба Восточной конференции высказался на тему готовности расстаться с

По информации инсайдеров, «Селтикс» строят вокруг Брауна предложение для «Нетс» по обмену .

«Это не скажется на том, как он играет, но Джейлен не забудет этого.

С учетом того, как он и команда провели сезон... Я знаю, что это бизнес, сам он тоже это понимает, но слышать свое имя в слухах про обмен, даже если речь идет о Кевине Дюрэнте... вряд ли это принесет положительные эмоции после того, как он противостоял Кей Ди в плей-офф и как «Селтикс» сыграли против «Нетс», – заявил скаут.

Куда может перейти Дюрэнт? Разбираем самые вероятные варианты обмена