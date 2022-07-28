Эксперт Джефф Гудман: «Меня больше волнует то, что, если «Селтикс» совершат обмен, Тейтум будет учиться у Дюрэнта»

Эксперт Джефф Гудман считает, что не стоит выменивать ( ), потому что это нанесет вред лидеру команды Джейсону Тейтуму.

«Меня больше волнует то, что, если «Селтикс» совершат обмен, будет учиться у Кевина Дюрэнта.

Я не уверен, что учиться сейчас у Кевина Дюрэнта – это лучший способ обучения. Просто он уже не тот человек. Людям свойственно меняться со временем. Теперь Кевин любит нападать на людей в Твиттере», – сказал Гудман.

Куда может перейти Дюрэнт? Разбираем самые вероятные варианты обмена