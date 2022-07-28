Эксперт Джефф Гудман: «Меня больше волнует то, что, если «Селтикс» совершат обмен, Тейтум будет учиться у Дюрэнта»

Эксперт Джефф Гудман считает, что «Бостону» не стоит выменивать Кевина Дюрэнта («Бруклин»), потому что это нанесет вред лидеру команды Джейсону Тейтуму.
«Меня больше волнует то, что, если «Селтикс» совершат обмен, Джейсон Тейтум будет учиться у Кевина Дюрэнта.
Я не уверен, что учиться сейчас у Кевина Дюрэнта – это лучший способ обучения. Просто он уже не тот человек. Людям свойственно меняться со временем. Теперь Кевин любит нападать на людей в Твиттере», – сказал Гудман.
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