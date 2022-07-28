Тренер НБА: «Джейлен Браун теперь будет иначе думать об офисе «Селтикс»

Тренер клуба Западной конференции считает, что готовность «Селтикс» расстаться с в потенциальном обмене с участием скажется на отношении одного из лидеров «кельтов» к клубу.

«Когда ты отдаешь всего себя команде, то ожидаешь, что в ответ к тебе будет такое же отношение.

С учетом того, что случилось, Джейлен теперь точно будет иначе думать об офисе «Селтикс» и о том, как они работают», – заявил скаут.

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