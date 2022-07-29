Агент НБА: «Лейкерс» надо сделать с Уэстбруком то же самое, что сделали с Джоном Уоллом»

Анонимный агент НБА дал совет , как следует поступить с разыгрывающим .

«Лейкерс» выглядят лучше без Расса, но он не согласится выходить со скамейки. Удачи им в этом. Он будет гадко себя вести и выражать недовольство. Он думает, что остается все тем же Рассом, каким был когда-то.

«Лейкерс» надо сделать с Уэстбруком то же самое, что сделали с Джоном Уоллом. И можно будет присмотреться, подумать о том, в чем они нуждаются. У них нет права допустить ошибку с этим обменом. А просто обмен ради обмена – это ужасный подход», – заявил скаут.

«Рокетс» в прошлом сезоне перевели в резерв, несмотря на готовность и желание игрока выходить на площадку.

Дюрэнт – пародия на суперзвезду. А НБА, кажется, окончательно сломана