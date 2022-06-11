«Хьюстон» не обменяет Уолла на Уэстбрука без пика 1-го раунда

Теги Хьюстон Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Джон Уолл Баскетбол

«Хьюстон» готов обменять Джона Уолла в «Лейкерс» на Расселла Уэстбрука только в том случае, если калифорнийцы отдадут также драфт-пик первого раунда.

Как сообщает инсайдер НБА Марк Стейн, «Лейкерс» не заинтересованы в таком варианте сделки. Также Стейн пишет, что «Рокетс» обсудят с Уоллом выкуп его контракта (47,4 миллиона за сезон-2022/23), если не смогут обменять игрока летом.

Игра Уэстбрука считается одной из причин неудачного выступления «Лейкерс» в нынешнем сезоне.

Уолл не провел ни одного матча за «Хьюстон» в прошедшем чемпионате по обоюдному согласию сторон.

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