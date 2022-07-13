Расселл Уэстбрук – лидер НБА по заработанным фолам в контратаках в сезоне-21/22

Соперники встречают разыгрывающего фолом при быстром переходе из обороны в атаку чаще, чем любого другого игрока НБА.

По данным исследования Mathketball, Уэстбрук заработал на себе 59 нарушения правил за прошедший сезон. На втором месте оказался лидер «Юты» , у которого было 38 подобных случаев.

В пятерку данного рейтинга также вошли одноклубник Митчелла Майк Конли (37 фолов), Джейшон Тэйт из (35 фолов) и из «Атланты» (34 фола).

Совет управляющих НБА единогласно одобрил новое правило, предусматривающее более строгое наказание за умышленный фол на игроке, который переходит из обороны в атаку.

Отныне команда, пострадавшая от фола при переходе из обороны в атаку, будет исполнять один штрафной бросок и сохранять владение мячом.

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