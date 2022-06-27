«Лейкерс» рассмотрят вариант с подписанием Уолла, если он станет свободным агентом

Разыгрывающий «Хьюстона» Джон Уолл обсуждает с клубом выкуп контракта.
«Лейкерс» рассмотрят вариант с подписанием Уолла, если он достигнет договоренности с техасским клубом и станет свободным агентом.
«Лейкерс» ранее решили не выменивать Уолла из «Хьюстона», отдавая взамен Расселла Уэстбрука и пик.
За оставшийся в рамках соглашения сезон-2022/23 баскетболисту полагается 47,4 миллиона долларов. Уолл не провел ни одного матча за «Рокетс» в прошедшем чемпионате по обоюдному согласию сторон.
В приобретении разыгрывающего также заинтересованы «Майами» и «Клипперс».
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