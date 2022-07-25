«Успокойся». Ричард Джефферсон отреагировал на сравнение Грином «Уорриорз» и «Буллс»

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин порассуждал в твиттере на тему сравнению разных баскетбольных эпох.
По мнению Грина, сравнивать команды и игроков разных времен не совсем корректно, при этом он отметил, что калифорнийский коллектив образца 2017 года справился бы с легендарным «Чикаго» 90-х Майкла Джордана.
Экс-игрок НБА и эксперт Ричард Джефферсон отреагировал на пост Грина.
«Ваши «Уорриорз» 2017 года – на втором месте в списке лучших команд, против которых я играл, но все же успокойся 🤣», – написал Джефферсон.
Помните, как Дюрэнт переходил в «Голден Стэйт»? Клэй всех веселил, Грин плакал (?), а Карри должен был объясниться