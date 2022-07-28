Никита Джигурда: «Верю Бриттни Грайнер, когда она говорит, что случайно забросила вещество в сумку»

Актер Никита Джигурда высказался на тему задержания в России американской центровой , в багаже который во время досмотра в аэропорту Шереметьево было обнаружено наркотическое вещество.

«Могу сказать, что я верю Бриттни, когда она говорит, что случайно забросила в сумку. Я был в Штатах неоднократно. Там в 30 штатах легалайз. И доктора реально выписывают разные вещества для лечения болезней.

И я понимаю, что она в своем статусе могла бросить в сумку, не думая ни о чем. Я убежден, что она, естественно, не занималась торговлей. Я глубоко убежден, что для Бриттни вот эта небольшая отсидка в России станет колоссальным пиаром, она книжку напишет, еще и миллионы получит.

С точки зрения бизнеса, у нее преимущество перед Бутом, которого 14 лет ломали и издевались над ним», - сказал Джигурда в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что после нескольких месяцев внутренних дебатов администрация президента США Джо Байдена предложила обменять заключенного Виктора Бута на Грайнер и Пола Уилана, которые находятся под арестом в России.

Одну из лучших баскетболисток мира арестовали в Шереметьево. За «контрабанду» гашишного масла ей грозит до 10 лет тюрьмы