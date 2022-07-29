Сумма контракта Зайона Уильямсона может уменьшиться, если игрок прибавит в весе

Ранее в июле подписал с форвардом пятилетний контракт на 193 миллиона долларов. 23-летний игрок может заработать до 231 миллиона с помощью определенных бонусов, которые предоставляются за индивидуальные достижения, такие как награда MVP, попадание в символическую сборную и награда «лучший защищающийся игрок года».

Согласно источникам, сумма контракта Уильямсона также может уменьшиться, если игрок снова прибавит в весе. Форвард будет проходить взвешивание на протяжении всего срока действия нового контракта. Сумма его веса и процента жира в организме должна быть ниже 295.

Контракт Зайона также содержит предварительную оговорку о травмах и критерии по количеству сыгранных матчей. Уильямсон полностью пропустил минувший сезон из-за перелома стопы.

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