Повар Зайона Уильямсона: «Он хочет стать MVP в этом сезоне. И я вижу это»

Кристиан Грин, личный повар форварда «Пеликанс» рассказал о целях звездного баскетболиста.

«Зайон питается таким образом, чтобы быть в оптимальной форме. Мой мальчик сказал, что хочет стать MVP лиги в этом сезоне. И я вижу это. Я верю в это.

Верю в то, что Зайон станет лицом лиги, когда Леброн Джеймс завершит карьеру. Я верю в это. Вижу это. Мы работаем над тем, чтобы он был в оптимальной форме и здоров. И сейчас он здоров. Но когда начнется сезон, он будет еще лучше», – заявил Грин.

Уильямсона часто критикуют за лишний вес. Форвард пропустил весь сезон-21/22, занимаясь восстановлением после операции.

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