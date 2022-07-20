Эксперт Крис Руссо: «Связка Дюрэнта и Зайона в «Пеликанс» была бы опасной»

Эксперт ESPN Крис Руссо предложил обмен форварда «Бруклина» Кевина Дюрэнта в «Новый Орлеан».
«Переход Дюрэнта в «Пеликанс» был бы разумным для всех сторон. «Нетс» могли бы получить взамен Ингрэма и построить команду вокруг него. Важно, что Дюрэнт при этом попадет в другую конференцию. В «Новом Орлеане» у него будет много молодых игроков и Зайон Уильямсон. Эта связка может получиться очень сильной. Только представьте Дюранта в одной команде со здоровым Зайоном», – сказал Руссо.
Ранее проходила информация, что «Нетс» пытались договориться о сделке с подобными условиями, но «Пеликанс» ответили отказом.
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