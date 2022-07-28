Эксперт: «Интересно, как Грин отреагирует на контрактную ситуацию. Никому не нужен недовольный Дрэймонд в раздевалке»

Эксперт The Athletic Энтони Слэйтер задался вопросом, как контрактная ситуация форварда может сказаться на «Голден Стэйт».

«Возникает вопрос, как Дрэймонд отреагирует на ситуацию. Никому не нужен недовольный Грин в раздевалке. В команде нет другого игрока, чей голос был бы так же заметен и слышен. Присутствие Грина ощущается сильнее всего – когда он на взводе, когда он разозлен, когда он разочарован или когда раскаивается в чем-то.

Как Дрэймонд отреагирует, когда ему скажут «без продления» после сезона, когда его блестящая игра в защите помогла клубу выиграть еще один титул?, – пишет Слэйтер.

Ранее стало известно, что Грин хочет подписать продление контракта на 4 года с максимальной заработной платой. «Уорриорз» не устраивают данные условия, клуб также не планирует продлевать контракт с игроком в ближайшее время.

Нынешнее соглашение Грина истекает через два года. Отмечается, что «Голден Стэйт» предпочитает обсуждать продление контрактов с ветеранами, когда в их действующих соглашениях остается один сезон. В частности, так было в ситуации с лидером команды Стефом Карри.

Возрождение «Голден Стэйт» – идеал перестройки. После ухода Дюрэнта упали на дно, но 2 года – и они снова чемпионы НБА!