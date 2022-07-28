Эксперт: «Интересно, как Грин отреагирует на контрактную ситуацию. Никому не нужен недовольный Дрэймонд в раздевалке»

Теги Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

Эксперт The Athletic Энтони Слэйтер задался вопросом, как контрактная ситуация форварда Дрэймонда Грина может сказаться на «Голден Стэйт».

«Возникает вопрос, как Дрэймонд отреагирует на ситуацию. Никому не нужен недовольный Грин в раздевалке. В команде нет другого игрока, чей голос был бы так же заметен и слышен. Присутствие Грина ощущается сильнее всего – когда он на взводе, когда он разозлен, когда он разочарован или когда раскаивается в чем-то.

Как Дрэймонд отреагирует, когда ему скажут «без продления» после сезона, когда его блестящая игра в защите помогла клубу выиграть еще один титул?, – пишет Слэйтер.

Ранее стало известно, что Грин хочет подписать продление контракта на 4 года с максимальной заработной платой. «Уорриорз» не устраивают данные условия, клуб также не планирует продлевать контракт с игроком в ближайшее время.

Нынешнее соглашение Грина истекает через два года. Отмечается, что «Голден Стэйт» предпочитает обсуждать продление контрактов с ветеранами, когда в их действующих соглашениях остается один сезон. В частности, так было в ситуации с лидером команды Стефом Карри.

Возрождение «Голден Стэйт» – идеал перестройки. После ухода Дюрэнта упали на дно, но 2 года – и они снова чемпионы НБА!

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