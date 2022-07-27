Дрэймонд Грин претендует на максимальное продление

Форвард «Голден Стэйт» претендует на максимальную зарплату по новому контракту, пишет инсайдер The Athletic Маркус Томпсон.

Грин убежден, что является ключевым звеном чемпионских составов «Уорриорз» и заслуживает получить четырехлетнее максимальное продление, которое сможет подписать с 3 августа.

Нынешнее соглашение Дрэймонда истекает через два года. На сезон-2023/24 предусмотрена опция игрока (27,6 млн долларов).

В минувшем плей-офф 32-летний баскетболист набирал 8 очков, а также совершал 7,3 подбора, 6,3 передачи, 1,2 перехвата и 1 блок-шот в среднем за матч.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?