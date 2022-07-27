«Уорриорз» не намерены давать Грину максималку

«Голден Стэйт» не планирует предлагать максимальное продление контракта звездному форварду .

По информации инсайдера The Athletic Маркуса Томпсона, Грин хочет подписать новое соглашение на четыре года с максимальной заработной платой.

Томпсон также сообщает, что «Уорриорз» не устраивают данные условия и что клуб не рассчитывает продлевать контракт с игроком в ближайшее время.

Отмечается, что Дрэймонд хочет остаться в «Голден Стэйт», но намерен изучить предложения на рынке свободных агентов, а «Уорриорз» готовы пойти на такой риск.

Нынешнее соглашение Грина истекает через два года. На сезон-2023/24 предусмотрена опция игрока (27,6 млн долларов).

В минувшем плей-офф 32-летний баскетболист набирал 8 очков, а также совершал 7,3 подбора, 6,3 передачи, 1,2 перехвата и 1 блок-шот в среднем за матч.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?