Егор Вяльцев: «Борис Ливанов сыграл огромную роль в решении продолжить карьеру в «Зените»-2»

Защитник Егор Вяльцев признался, что огромную роль в его решении продолжить карьеру в «Зените»-2 сыграла возможность снова поработать с тренером Борисом Ливановым.

«Очень рад новому сотрудничеству с баскетбольным клубом «Зенит» и тому, что удалось остаться в системе чемпионов. Во второй команде моей задачей будет передача опыта молодым игрокам, чтобы они могли еще лучше развиваться.

Конечно, Борис Георгиевич Ливанов сыграл в моем решении огромную роль, потому что моя карьера начиналась с его приглашения в кадетскую сборную. Мы тогда стали серебряными призерами чемпионата Европы среди кадетов. Он сыграл большую роль в моей карьере — его наставления, его понимание о том, как нужно себя вести вне баскетбольной площадки и на ней.

Теперь появилась возможность снова поработать с ним и остаться в Санкт-Петербурге — в клубе с прекрасной атмосферой и с отличными болельщиками. Это дорогого стоит», – сказал Вяльцев.

В фарм-команде «Зенита» 36-летний защитник будет выполнять роль играющего тренера.

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