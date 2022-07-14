«Партизан» пытается перехватить Кевина Пангоса у «Милана»

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«Партизан» пытается «перехватить» канадского разыгрывающего Кевина Пангоса у «Милана», сообщает инсайдер Маттео Андриани.

Пангос уже принял предложение «Милана» о подписании контракта на два года, однако канадец формально остается игроком московского ЦСКА, который пока не сообщал о расторжении контракта. По словам Андриани, армейцы предпочтут отдать Пангоса белградскому клубу.

Напомним, что 23 февраля ЦСКА объявил о подписании контракта с Пангосом. Дебют канадца за армейцев был намечен на 4 марта, но игрок не прилетел в Россию из-за ситуации на Украине.

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