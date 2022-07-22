Чарльзу Баркли предложили должность телеведущего на турнире по гольфу

Бывшая звезда НБА Чарльз Баркли в среду в Атланте встретился за ужином с генеральным директором LIV Golf Грегом Норманом. Во время беседы члену Зала славы баскетбола был предложена должность телеведущего на профессиональном гольф-туре, финансируемым Саудовской Аравией.

Баркли намерен принять участие в турнире LIV Golf, который пройдет на следующей неделе в Национальном гольф-клубе Трампа в Бедминстере, штат Нью-Джерси.

59-летний Баркли на протяжении более двух десятилетий работает экспертом в программе «Inside the NBA» на канале TNT и связан контрактом с компанией Turner до конца сезона НБА-2024/25.

В интервью радиоведущему Дэну Патрику Баркли заявил, что ему придется покинуть TNT, если он согласится на работу в LIV Golf.

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