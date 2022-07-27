Брайан Скалабрини – о возможном обмене Дюрэнта в «Бостон»: «Единственное, что меня беспокоит – я не знаю, как долго продержится Дюрэнт»

Чемпион НБА в составе «Селтикс» в эфире SiriusXM NBA Radio поделился своими мыслями о возможном обмене защитника на ( ).

«Единственное, что меня беспокоит касательно возможного обмена Кевина Дюрэнта в «Бостон» – я понятия не имею, как долго продержится 7-футовый, долговязый, супервысококвалифицированный игрок. У меня нет примера. Все стареют по-разному.

Я не знаю, как будет стареть Кевин Дюрэнт. Если он будет стареть достойно, тогда «Селтикс» должны совершить этот обмен. Но если он угаснет очень быстро и внезапно, то это тяжелое решение, потому что вы отдаете молодого, целеустремленного, трудолюбивого игрока за парня, которому неизвестно, сколько еще осталось», – сказал Скалабрини.

Куда может перейти Дюрэнт? Разбираем самые вероятные варианты обмена