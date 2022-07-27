Тейтум – про слухи о Дюрэнте: «Не верю всему, что вижу по телевизору. Видел много чуши о себе, которая была ложью»

Форвард прокомментировал слухи о возможном обмене на ( ).

«Я не обращаю внимание на эти сообщения. Я просто играю в баскетбол.

Я выступал с Кевином на Олимпиаде, он отличный игрок. Но это не мое решение, мне нравится наша команда, мне нравится наш состав. Я не знаю правдивы ли эти сообщения.

Я не верю всему, что вижу по телевизору. Я видел много чуши о себе, которая была ложью, так что кто знает, что правда, а что нет», – сказал Тейтум.

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