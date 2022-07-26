Инсайдер: «Кевин Дюрэнт подошел бы «Бостону», с ним сочетается любой игрок»

Инсайдер ESPN Зак Лоу считает, что форвард «Бруклина» подойдет в случае обмена.

«Вероятно, он второй среди лучших игроков прямо сейчас, кандидат на звание MVP. Думаю, это самая удобная суперзвезда в истории спорта. Вам никогда не придется беспокоиться о том, подходит ли ему , Джимми Батлер или Руди Гобер. С ним сочетается любой игрок. Его легче всего встроить в любую команду», – сказал Лоу.

Ранее инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что «Бостон» сделал предложение об обмене Дюрэнта на Джейлена Брауна, Деррика Уайта и драфт-пик. «Бруклин» отказался и предложил включить в сделку Маркуса Смарта.

Помните, как Дюрэнт переходил в «Голден Стэйт»? Клэй всех веселил, Грин плакал (?), а Карри должен был объясниться