Инсайдер: «Кевин Дюрэнт подошел бы «Бостону», с ним сочетается любой игрок»

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Инсайдер ESPN Зак Лоу считает, что форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт подойдет «Бостону» в случае обмена.

«Вероятно, он второй среди лучших игроков НБА прямо сейчас, кандидат на звание MVP. Думаю, это самая удобная суперзвезда в истории спорта. Вам никогда не придется беспокоиться о том, подходит ли ему Джейсон Тейтум, Джимми Батлер или Руди Гобер. С ним сочетается любой игрок. Его легче всего встроить в любую команду», – сказал Лоу.

Ранее инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что «Бостон» сделал «Бруклину» предложение об обмене Дюрэнта на Джейлена Брауна, Деррика Уайта и драфт-пик. «Бруклин» отказался и предложил включить в сделку Маркуса Смарта.

Помните, как Дюрэнт переходил в «Голден Стэйт»? Клэй всех веселил, Грин плакал (?), а Карри должен был объясниться  

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