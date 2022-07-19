Кендрик Перкинс: «Харден пошел на жертвы ради команды, он почти не вылезает из зала. В новом сезоне он станет лучше»

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс оценил перспективы защитника , который согласился продлить контракт с «Сиксерс» на выгодных для клуба условиях.

«Харден пошел на жертвы ради команды, отказался от опции на 47 миллионов и согласился на меньший контракт. Своими действиями он говорит: «Давайте сделаем это. Я хочу выиграть чемпионат, хочу строить команду».

Харден почти не вылезает из зала, много работает. Джеймс доказывает, что он полностью сосредоточен на деле, что команда для него важнее всего. И я думаю, что в новом сезоне он станет лучше, прибавит по сравнению с минувшим чемпионатом», – сказал Перкинс.

Джеймс Харден – все еще свободный агент. Разве он уходит из «Филадельфии»? И при чем тут бывший совладелец клуба?