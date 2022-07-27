Сын Леброна Джеймса принес команде победу, забросив три штрафных за секунду до конца

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Брайс Джеймс, 15-летний сын звезды «Лейкерс» Леброна Джеймса, принес команде школы Сьерра-Каньон победу в матче, забросив решающие штрафные броски.

За секунду до конца встречи при «-2» у Сьерра-Каньон на Брайсе сфолили при броске из-за дуги. Сын одного из лучших баскетболистов в истории проявил хладнокровие на линии штрафных и реализовал все три броска.

Брайс – младший из двух сыновей Леброна и Саванны Джеймс. Также у них есть 7-летняя дочь Жури.

Это правда, что Леброн продлился с «Лейкерс» до 2023 года, потому что хочет сыграть с сыном в одной команде?

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