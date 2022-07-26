Скаут НБА: «Бронни Джеймс – больше, чем просто имя. Он положительно влияет на игру»

Скаут НБА высказал свое мнение о Леброне Джеймсе-младшем.

«Если сравнивать этот и прошлый годы, то заметные улучшения, которых Бронни добился в своей игре. Бронни Джеймс показывает, что представляет собой нечто больше, чем просто имя.

Джеймс-младший положительно влияет на игру, это может быть неожиданная и хорошая передача в нападении или же прыжки за улетающим в аут мячом в защите», – заявил скаут.

17-летний сын лидера сможет принять участие в драфте-2024, если решит покинуть NCAA после одного сезона.

«Самое впечатляющее в Бронни в этом возрасте – это его спокойствие и уравновешенность на площадке, а также то, как он раз за разом принимает правильные решения. Он очень хорош в защите. Его организм развивается и он постепенно начинает понимать, как пользоваться своим телом», – сказал еще один скаут лиги.

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?