Инстаграм-модель утверждает, что Леброн тайно следит за ней в соцсети

Инстаграм-модель персидского происхождения Just Ghazal написала, что звездный форвард тайно следит за ней в социальной сети.

Девушка также утверждает, что 37-летний Джеймс смотрит ее сторис и якобы делал ей некое предложение.

«Каждый день сюда заходит новый рэпер/спортсмен. Сказала Королю нет», – написала Just Ghazal.

Девушку раскритиковали в сети за желание привлечь к себе внимание за счет имени 4-кратного чемпиона НБА.

«Все сошли с ума из-за этого моего поста. Только представьте, что будет, если я покажу вам личные сообщения», – отреагировала инстаграм-модель.

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?

Just Ghazal