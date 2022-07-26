Инстаграм-модель утверждает, что Леброн тайно следит за ней в соцсети

Инстаграм-модель персидского происхождения Just Ghazal написала, что звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс тайно следит за ней в социальной сети.
Девушка также утверждает, что 37-летний Джеймс смотрит ее сторис и якобы делал ей некое предложение.
«Каждый день сюда заходит новый рэпер/спортсмен. Сказала Королю нет», – написала Just Ghazal.
Девушку раскритиковали в сети за желание привлечь к себе внимание за счет имени 4-кратного чемпиона НБА.
«Все сошли с ума из-за этого моего поста. Только представьте, что будет, если я покажу вам личные сообщения», – отреагировала инстаграм-модель.
Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?
Just Ghazal