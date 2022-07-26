«Хьюстон» сохранил Бруну Фернанду

объявил о продлении контракта с центровым (23 года, 206 см).

Баскетболист из Анголы был выбран под общим 34-м номером на драфте НБА 2019 года. Он выступал за «Атланту» (2019-2021) и «Бостон» (сезон-2021/22).

Фернанду стал частью обмена в «Рокетс» в феврале этого года и провел за команду 10 матчей, набирая в среднем 6,9 очка, 4 подбора и 0,8 блок-шота за 9:26 на площадке.

Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича