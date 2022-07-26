Брат Эла Хорфорда – о готовности «Селтикс» отдать Брауна за Дюрэнта: «Вранье»

Джош Ховард, брат бигмена «Селткис» , отреагировал на слухи о том, что клуб предлагает «Нетс» пакет вокруг за .

«Вранье.

Вы все так наивно верите тому же источнику, который сообщал о серьезном конфликте в команде в начале прошлого сезона, когда по факту они просто провели обычный командный завтрак, ох.

Брэд Стивенс пару месяцев назад сказал, что Джейлена не обменяют. Расслабьтесь лол», – написал Джош Хорфорд.

Йокич и Сильвер на пути в «Зал Славы НБА» и другие обновления проекта «Зал Славы НБА» в блоге «Зал Славы НБА» (он про «Зал Славы НБА»)