Брат Эла Хорфорда – о готовности «Селтикс» отдать Брауна за Дюрэнта: «Вранье»

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Джош Ховард, брат бигмена «Селткис» Эла Хорфорда, отреагировал на слухи о том, что клуб предлагает «Нетс» пакет вокруг Джейлена Брауна за Кевина Дюрэнта.

«Вранье.

Вы все так наивно верите тому же источнику, который сообщал о серьезном конфликте в команде в начале прошлого сезона, когда по факту они просто провели обычный командный завтрак, ох.

Брэд Стивенс пару месяцев назад сказал, что Джейлена не обменяют. Расслабьтесь лол», – написал Джош Хорфорд.

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