Джейлен Браун твердо намерен остаться в «Бостоне» (The Athletic)

Атакующий защитник не хочет покидать команду, пишет инсайдер The Athletic Джаред Уайсс.

Отмечается, что в неофициальных беседах игрок отрицает любые слухи о желании быть обмененным.

Ранее Браун отреагировал в твиттере на слухи о том, что «Селтикс» могут отправить его в «Нетс».

По информации инсайдера The Athletic Шэмс Чарания, «Бостон» сделал предложение об обмене Дюрэнта на Брауна, и драфт-пик. «Бруклин» отказался и предложил включить в сделку .

Финалист «Уимблдона» Ник Кириос отчаянно болеет за «Селтикс»: дружит с Кайри Ирвингом и любит устраивать шоу