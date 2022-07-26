Джейлен Браун твердо намерен остаться в «Бостоне» (The Athletic)

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Атакующий защитник «Бостона» Джейлен Браун не хочет покидать команду, пишет инсайдер The Athletic Джаред Уайсс.

Отмечается, что в неофициальных беседах игрок отрицает любые слухи о желании быть обмененным.

Ранее Браун отреагировал в твиттере на слухи о том, что «Селтикс» могут отправить его в «Нетс».

По информации инсайдера The Athletic Шэмс Чарания, «Бостон» сделал «Бруклину» предложение об обмене Дюрэнта на Брауна, Деррика Уайта и драфт-пик. «Бруклин» отказался и предложил включить в сделку Маркуса Смарта.

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