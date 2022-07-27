Джаррелл Брэнтли будет играть в чемпионате Австралии

Экс-форвард УНИКСа Джаррелл Брэнтли (26 лет, 196 см) стал игроком клуба «Нью-Зиланд Брейкерс», который выступает в чемпионате Австралии.

Брэнтли начинал сезон в Казани, но решил покинуть Россию «по соображениям безопасности». Ранее сообщалось, что УНИКС судится с американским баскетболистом на 250 тысяч долларов.

В 25 матчах Евролиги-2021/22 Джаррелл набирал 3 очка и 1,5 подбора в среднем за матч.

В апреле игрок перешел в пуэрториканский клуб «Леонес де Понсе», за который провел 15 матчей с показателями 12,3 очка и 5,5 подбора.

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