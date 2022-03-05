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    УНИКС судится с Джарреллом Брэнтли на 250 тысяч долларов (SNY)

    Теги происшествия УНИКС Turkish Airlines EuroLeague НБА G-лига Единая лига ВТБ Джаррелл Брэнтли Баскетбол

    Казанский УНИКС судится с форвардом Джарреллом Брэнтли на 250 тысяч долларов.

    Об этом сообщает инсайдер SNY Йен Бегли.

    Отмечается, что Брэнтли с женой и дочкой покинул Казань до того, как руководство УНИКСа объявило о возможности возвращения домой для зарубежных игроков.

    Брэнтли решил покинуть Россию «по соображениям безопасности».

    УНИКС может попытаться воспрепятствовать переходу экс-игрока «Юты» в один из клубов G-лиги.

    В 25 матчах Евролиги-2021/22 американец набирал 3,0 очка и 1,5 подбора в среднем за игру.

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