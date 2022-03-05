УНИКС судится с Джарреллом Брэнтли на 250 тысяч долларов (SNY)

Казанский УНИКС судится с форвардом Джарреллом Брэнтли на 250 тысяч долларов.
Об этом сообщает инсайдер SNY Йен Бегли.
Отмечается, что Брэнтли с женой и дочкой покинул Казань до того, как руководство УНИКСа объявило о возможности возвращения домой для зарубежных игроков.
Брэнтли решил покинуть Россию «по соображениям безопасности».
УНИКС может попытаться воспрепятствовать переходу экс-игрока «Юты» в один из клубов G-лиги.
В 25 матчах Евролиги-2021/22 американец набирал 3,0 очка и 1,5 подбора в среднем за игру.
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