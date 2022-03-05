УНИКС судится с Джарреллом Брэнтли на 250 тысяч долларов (SNY)

Казанский УНИКС судится с форвардом на 250 тысяч долларов.

Об этом сообщает инсайдер SNY Йен Бегли.

Отмечается, что Брэнтли с женой и дочкой покинул Казань до того, как руководство УНИКСа объявило о возможности возвращения домой для зарубежных игроков.

Брэнтли решил покинуть Россию «по соображениям безопасности».

УНИКС может попытаться воспрепятствовать переходу экс-игрока «Юты» в один из клубов G-лиги.

В 25 матчах Евролиги-2021/22 американец набирал 3,0 очка и 1,5 подбора в среднем за игру.

Русский баскетбол разрушили за пять дней. Теперь ни Евролиги, ни топовых клубов