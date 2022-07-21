«Реал» объявил о подписании Марио Хезони

Форвард Марио Хезоня (27 лет, 203 см) официально пополнил состав мадридского .

Контракт с экс-игроком УНИКСа рассчитан до 2024 года.

По итогам завершившегося сезона Хезоня был признан MVP регулярного чемпионата лиги ВТБ, вошел в тройку самых результативных игроков турнира, стал победителем конкурса по броскам сверху и самым ценным игроком Матча всех звезд.

В Лиге ВТБ Марио провел в составе 30 матчей, в среднем набирая по 18,9 очка, 7,2 подбора, 3,1 передачи и 2,2 перехвата за 31 минуту на паркете.

В 25 матчах средняя статистика хорвата составила 14,2 очка, 6,1 подбора, 2,3 перехвата и 1,8 ассиста за 30 минут игрового времени.

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