Дэмиан Лиллард: «В истории НБА не было никого, похожего на Майкла Джордана»

Разыгрывающий объяснил, почему он считает величайшим игроком в истории.

«На мой взгляд, величайший игрок всех времен – это Майкл Джордан. Он особенный. В истории лиги не было никого, похожего на него на площадке. Никто так не заводил болельщиков, как он.

Кроссовки Air Jordan, раскачивание соперника, полет, все это Джордан. Не думаю, что есть много сомнений по поводу того, кто величайший игрок в истории. Леброн, несомненно, тоже в числе кандидатов, но думаю, что большинство за Джордана», – сказал Лиллард.

«Это не Майкл подвел бейсбол, а бейсбол – Майкла». Даже позор в другом спорте оказался победой Джордана