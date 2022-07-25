Марк Джексон: «Кевин Дюрэнт автоматически сделает «Бостон» одним из претендентов на чемпионство»

Бывший главный тренер «Голден Стэйт» поделился своими мыслями о возможном обмене Кевина Дюранта в .

«На Востоке играют отличные команды, не хочу проявить к ним неуважение, но переход Кевина Дюрэнта в «Селтикс» автоматически сделает их одним из фаворитов на Востоке и одним из претендентов на чемпионство.

На месте я бы воспринимал это как комплимент, а не как оскорбление. Речь идет о Кевине Дюрэнте. Если у команды есть возможность заполучить Кевина Дюрэнта, она должна быть на связи», – сказал Джексон.

Ранее стало известно, что «Бостон» ведет переговоры о возможном приобретении звездного форварда и может включить в сделку свингмена Джейлена Брауна.

Куда может перейти Дюрэнт? Разбираем самые вероятные варианты обмена